"بينها تريزيجيه وأبو تريكة".. صفقات حسمها الخطيب للأهلي بنفسه

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أعلن النادي الأهلي إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع الجناح الدولي محمود حسن "تريزيجيه".

الأهلي أعلن في وقت سابق من مساء اليوم الإثنين توقيع اللاعب صاحب الـ 30 عاماً على عقود لمدة 5 سنوات ولكن تبدأ مع نهاية الموسم الجاري 2024/25.

الخطيب يحسم صفقة تريزيجيه

خالد الغندور كان قد أشار خلال برنامجه "استاد المحور" إلى أن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب كان قد قاد ملف المفاوضات مع تريزيجيه.

وعاد بالفعل الجناح الدولي لارتداء قميص الأهلي مجددًا بعدما رحلّ عن صفوفه في موسم 2015/16 لصفوف أندرلاخت البلجيكي على سبيل الإعارة قبل أن يشتري النادي العقد بصورة نهائية مع نهاية الإعارة.

كواليس ضم الأهلي لمحمد أبو تريكة

ولا تُعد هذه الصفقة الوحيدة التي حسمها محمود الخطيب لتنضم لصفوف الأهلي لعل أبزرها محمد أبو تريكية الذي تحولت دفته من الزمالك إلى القلعة الحمراء في موسم 2003/24 قادمًا من صفوف الترسانة.

الخطيب روى خلال ظهور إعلامي سابق له كواليس التعاقد مع أبو تريكة بالإشارة إلى أنهم شعروا بالقلق حين علموا أن مسؤولي الزمالك والإسماعيلي يتفاوضوا معه فطلب الخطيب نفسه من مسؤولي التعاقدات بالنادي الأهلي أن يتواصل هو معه.

وأشار الخطيب إلى أن إدارة التعاقدات أخبرته بأن هتاف أبو تريكة مع صديقه فتواصل مع صديقه وكانت المصادفة أنه سبق وتعامل معه فطلب أنه يحضره إلى مصر الجديدة؛ حيث سيحضر محمود الخطيب أحد الأفراح وبالفعل تحدثا سويًا وأقعنه بالانضمام للأهلي.

محمود الخطيب يحسم صفقة أحمد رضا للأهلي

الخطيب أيضًا أنهى صفقة خلال الانتقالات الشتوية الجارية للنادي الأهلي وهي أحمد رضا لاعب بتروجت الذي ارتبط اسمه بالانضمام لصفوف الزمالك.

محمود الخطيب ذهبّ بنفسه إلى مقر نادي بتروجت؛ حيث جلس مع مسؤولي النادي البترولي وقاد المفاوضات المالية معهم حتى تم التواصل لاتفاق بضم اللاعب بمبلغ 30 مليون جنيه بدلاً من 50 مليون جنيه كما كان يرغب ناديه في الحصول على مقابل الصفقة.

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