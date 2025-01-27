علي معلول.. نسر قرطاج يغادر الجزيرة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"اتخذنا قراراً بالرحيل؛ لرفع الحرج عن الجميع خاصة بعدما تعافى اللاعب من الإصابة".. بهذه الكلمات ألمح جون إدوارد، وكيل أعمال اللاعب التونسي علي معلول للفصل الأخير من قصة موكله التي استمرت 8 سنوات بجدران القلعة الحمراء.

سبب رحيل علي معلول عن الأهلي

وهو الرحيل الذي كان متوقعّا في ظل التدعيمات التي يرغب المدير الفني السويسري للأهلي مارسيل كولر تدعيم صفوفه بها من لاعبين أجانب فأصبح موقف صاحب الـ 35 عامًا مرهونًا بعدد الأجانب الذي سيتم التعاقد معهم بالانتقالات الشتوية.

وهو ما يُفسر ما قاله وكيل علي معلول في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين:"إدارة الأهلي لم تتحدث مع اللاعب من قريب أو بعيد حتى الآن عن مستقبله أو مصيره خلال الفترة المقبلة"؛ إذ أن إدارة الأهلي حتى الآن تنتظر حسم صفقات أجنبية.

الأهلي كان قد رفع اسم الظهير الأيسر التونسي من قائمته للموسم الجاري بعدما تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة الترجي الرياضي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة.

اللاعب التونسي الدولي كان من التوقع أن يتم قيده بقائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية ولكن تصريحات المدير الرياضي للنادي الأهلي محمد رمضان في وقت سابق ألمحت إلى احتمالية رحيل "نسر قرطاج" عن الأهلي.

محمد رمضان قال في تصريحات لقناة النادي الأهلي:"هناك اتفاق عند عودة معلول وتماثله للشفاء في 20 نوفمبر أن ينتظم بالتدريبات ثم سيتضح مستوى اللاعب ومصلحة النادي هي الأساس وليس العاطفة واللاعب تقبل الأمر".

فشل حصول على معلول على الجنسية المصرية

المدير الرياضي للأهلي لم يخفِ حينها رغبتهم في حصول علي معلول على الجنسية المصرية حتى يتجنب الأزمة الحالية له وهو مقعد اللاعبين الأجانب بقائمة الفريق؛ إذ قال بالمداخلة ذاتها:"حدث نقاش بالفعل حول منح علي معلول الجنسية المصرية، وفشل الأمر بسبب ظروف تحيط باللاعب".

بطولات علي معلول مع الأهلي

"أسرع ديلفري في مصر " كما يُلقب معلول شهدت مسيرته مع القلعة الحمراء التي بدأت في موسم 16/17 قادمًا من الصفاقسي التونسي العديد من الإنجازات؛ إذ سيرحل وفي خزانته 6 بطولات دوري و 4 بطولات كأس مصر بجانب 5 بطولات كأس السوبر المصري و 4 دوري أبطال أفريقيا و 2 سوبر أفريقي.

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