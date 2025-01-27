مع ارتباطه بالأهلي.. ماذا قدم أشرف بن شرقي مع الريان القطري؟

كتب- محمد عبد الهادي:

دخل اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، المحترف حاليًا في صفوف نادي الريان القطري بعد رحيله عن الزمالك، ضمن اهتمامات النادي الأهلي بشكل جاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلى صعيد إنجازاته مع الريان، شارك بن شرقي في 21 مباراة بمختلف البطولات، حيث سجل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته إلى 16 هدفًا.

وفي الموسم الحالي، كان له دور بارز بمساهمته المباشرة في 8 أهداف، بتسجيله هدفين وصناعته لـ 6 أهداف أخرى، حيث يساهم في هدف كل 64 دقيقة.

كما يُعتبر اللاعب الوحيد في الريان الذي ساهم في تسجيل أهداف في 4 مباريات متتالية في دوري أبطال آسيا.

وفي الدوري القطري، شارك بن شرقي في 6 مواجهات وسجل 3 أهداف، بينما في دوري أبطال آسيا لعب 6 مباريات وسجل هدفًا واحدًا.

صفقات الأهلي الشتوية

نجح الأهلي حتى الآن في التعاقد مع ثلاث لاعبين في الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما ضم المهاجم السلوفيني نيجك جراديشار، والمدافع مصطفى العش، وأحمد رضا من بتروجيت.