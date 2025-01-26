الأهلي يعلن التعاقد مع ثالث صفقاته الشتوية

مضحكة.. تعليق مثير للجدل من مدحت العدل على حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

جراديشار لاعب الأهلي.. ماذا قدم في مباراته الأولى ضد بيراميدز؟

لعبت في ناشئين الزمالك وأنا أهلاوي.. أول تعليق من أحمد رضا بعد انضمامه

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع لاعب خط وسط بتروجيت أحمد رضا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتم الإعلان عن تعاقد النادي الأهلي، مع أحمد رضا عبر الحساب الرسمي للمارد الأحمر، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقًا.

ونشر الحساب الرسمي لقناة الأهلي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقًا صورة للاعب: "الصفقة الثالثة للنادي، أحمد رضا أهلاوي".

وكان الأهلي سبق وأعلن التعاقد مع الثنائي، مصطفى العش مدافع فريق زد، بجانب اللاعب السلوفيني جنيك جراديشار.





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