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الأهلي يعلن التعاقد مع ثالث صفقاته الشتوية

11:29 م الأحد 26 يناير 2025
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    السلوفيني نيج جراديسار صفقة الأهلي المنتظرة (6)
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كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع لاعب خط وسط بتروجيت أحمد رضا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتم الإعلان عن تعاقد النادي الأهلي، مع أحمد رضا عبر الحساب الرسمي للمارد الأحمر، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقًا.

ونشر الحساب الرسمي لقناة الأهلي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقًا صورة للاعب: "الصفقة الثالثة للنادي، أحمد رضا أهلاوي".

وكان الأهلي سبق وأعلن التعاقد مع الثنائي، مصطفى العش مدافع فريق زد، بجانب اللاعب السلوفيني جنيك جراديشار.

أحمد رضا

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النادي الأهلي بتروجيت أحمد رضا مصطفى العش جنيك جراديشار
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