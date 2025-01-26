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جراديشار لاعب الأهلي.. ماذا قدم في مباراته الأولى ضد بيراميدز؟

10:38 م الأحد 26 يناير 2025
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    السلوفيني نيج جراديسار صفقة الأهلي المنتظرة (6)
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    السلوفيني نيج جراديسار صفقة الأهلي المنتظرة (10)
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كتب - محمد عبد السلام:

أعلن السويسري مارسيل كولر عن تواجد اللاعب نيجك جراديشار في التشكيلة الأساسية في مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 على استاد القاهرة الدولي.

ونجح جراديشار في تسجيل أول أهدافه مع الفريق في أول مباراة له وهوا هدف التعادل في الدقيقة 54.

إحصائيات جراديشار في مباراة الأهلي وبيراميدز

دقائق:45

الأهداف:1

تسديدات:1

لمس الكرة:13

تمريرات صحيحة:7/7 (%100)

خسارة الكرة: 2

الأخطاء: 1

مبارزات أرضية:3

مبارزات هوائية:1

جراديشار لاعب الاهلي الأهلي ضد بيراميدز مباراة الأهلي اليوم
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