مضحكة.. تعليق مثير للجدل من مدحت العدل على حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب - محمد عبد السلام:

أعلن السويسري مارسيل كولر عن تواجد اللاعب نيجك جراديشار في التشكيلة الأساسية في مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 على استاد القاهرة الدولي.

ونجح جراديشار في تسجيل أول أهدافه مع الفريق في أول مباراة له وهوا هدف التعادل في الدقيقة 54.

إحصائيات جراديشار في مباراة الأهلي وبيراميدز

دقائق:45

الأهداف:1

تسديدات:1

لمس الكرة:13

تمريرات صحيحة:7/7 (%100)

خسارة الكرة: 2

الأخطاء: 1

مبارزات أرضية:3

مبارزات هوائية:1