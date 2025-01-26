جراديشار لاعب الأهلي.. ماذا قدم في مباراته الأولى ضد بيراميدز؟
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كتب - محمد عبد السلام:
أعلن السويسري مارسيل كولر عن تواجد اللاعب نيجك جراديشار في التشكيلة الأساسية في مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 على استاد القاهرة الدولي.
ونجح جراديشار في تسجيل أول أهدافه مع الفريق في أول مباراة له وهوا هدف التعادل في الدقيقة 54.
إحصائيات جراديشار في مباراة الأهلي وبيراميدز
دقائق:45
الأهداف:1
تسديدات:1
لمس الكرة:13
تمريرات صحيحة:7/7 (%100)
خسارة الكرة: 2
الأخطاء: 1
مبارزات أرضية:3
مبارزات هوائية:1
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