بتروجت يعلن رسمياً رحيل لاعبه أحمد رضا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي بتروجت رحيل لاعب خط وسط فريقه الأول لكرة القدم أحمد رضا رسميًا عن صفوفه خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ولم يحدد نادي بتروجت الوجهة التالية لأحمد رضا فقط اكتفى بنشر تصميم للاعب مُذيلاً إياه بتعليق:"شكرًا أحمد رضا".

مفاوضات الأهلي مع بتروجت لضم أحمد رضا

أحمد رضا بحسب تصريحات مصدر مطلع على الصفقة لمصراوي اليوم الأحد أصبح قريبًا جدًا من ارتداء قميص النادي الأهلي؛ بعدما عقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب بصفته مفوضًا بالإشراف على قطاع الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع مسؤولي شركة بتروجت لحسم الصفق.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي بتروجت قد طلبوا في بداية الجلسة الحصول على مقابل مادي يصل إلى 50 مليون جنيه لرحيل اللاعب ولكن محمود الخطيب رفض الأمر وتوصلا إلى اتفاق مبدئي على إتمام الصفقة مقابل 30 مليون جنيه بجانب وجود بند بالعقد بنسبة من إعادة البيع وحصول النادي البترولي على لاعبين من صفوف الأهلي على سبيل الإعارة من بينهم لاعب خط الوسط الشاب مصطفى أبو الخير.

من هو أحمد رضا؟

أحمد رضا صاحب الـ 24 عاماً كان من ناشئي نادي الزمالك؛ إذ تدرج بفرق القطاع المختلفة ولكنه لم يتواجد مع الفريق الأول ورحلّ مجاناً عن صفوف القلعة البيضاء بدون مقابل بعد انتهاء مسابقته العمرية.

أحمد رضا انضم بعد رحيله عن الزمالك لصفوف بتروجت في صفقة انتقال حر وحينها كان الفريق يتواجد بدوري الدرجة الثانية قبل أن يعود بالموسم الحالي 2024/25 للدوري الممتاز.

ويجيد اللاعب أكثر من مركز في الملعب كخط الوسط المدافع والمدافع.

أرقام أحمد رضا مع بتروجت في الموسم الحالي 2024/25

أحمد رضا شارك خلال الموسم الحالي مع بتروجت بـ 9 مباريات ببطولة الدوري؛ إذ سجل هدفًا وصنع آخر خلال 810 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

"بحضور مرموش".. مانشستر سيتي يعلن تفاصيل حفله الترحيبي بالصفقات الجديدة

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا