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"الخطيب تدخل بسبب 50 مليون".. التفاصيل المالية لانضمام أحمد رضا للأهلي

04:30 م الأحد 26 يناير 2025
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كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع، التفاصيل الكاملة لاتفاق النادي الأهلي، لضم أحمد رضا، لاعب فريق بتروجيت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن نادي بتروجيت طلب الحصول على 50 مليون جنيه مقابل رحيل اللاعب للأهلي.

وأضاف المصدر، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تدخل ووضع العديد من الأمور والخيارات لتخفيض المبلغ، وهناك اتفاق مبدئي على إتمام الصفقة مقابل 30 مليون جنيه ونسبة من إعادة البيع.

وأوضح أنه من ضمن الصفقة سيحصل النادي البترولي على لاعبين إعارة، أحدهما مصطفى أبو الخير والذي يشغل مركز وسط الملعب ليكون تعويضًا لرحيل اللاعب، ولكن عقب مواجهة بيراميدز.

وأتم المصدر أنه من المفترض أن تحسم الصفقة بشكل نهائي، عقب مباراة الأهلي وبيراميدز مساء اليوم في الدوري المصري.

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