"انتهت بنجاح".. شوبير يكشف صفقة جديدة للأهلي وأجنبي في الطريق

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير حسم النادي الأهلي صفقة جديدة بنجاح، ويقترب من ضم لاعب أجنبي جديد خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد النادي الأهلي بشكل رسمي مع أحمد العش، من نادي زد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، والسلوفيني نيجك جراديشار.

وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الأهلي أنهى صفقة محلية بنجاح، ويقترب من حسم صفقة أجنبية مع احتمالية الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة أو غدًا".

وأتم تصريحاته: "وهناك احتمالية لإضافة صفقة ثالثة".

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