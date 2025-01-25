قرار غير متوقع من كولر قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

قرار من جروس للاعبي الزمالك قبل مواجهة الجونة

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن عرض وكلاء لاعبين اسم المدافع الجزائري بصفوف فريق سانت تريدون البلجيكي، زين الدين بلعيد على مسؤولي الزمالك للتعاقد معه لتعويض غياب حمزة المثلوثي.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن الزمالك حال تعاقده مع اللاعب سيكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2024/25.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن إدارة الزمالك عرضت اللاعب على المدير الفني السويسري للفريق كريستيان جروس لتحديد موقفه من صفقة ضم اللاعب.

إصابة حمزة المثلوثي

وكان محمد أسامة طبيب نادي الزمالك قد أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق أن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها حمزة المثلوثي عقب إصابته خلال مباراة مودرن سبورت أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي لينتهي موسمه مع الفريق.

أرقام حمزة المثلوثي مع الزمالك في موسم 24/25

حمزة المثلوثي قد شارك بقميص الزمالك خلال الموسم الجاري 2024/25 بـ 13 مباراة صنع خلالها هدفًا خلال 1095 دقيقة لعب.

أرقام زين الدين بلعيد مع سانت تريدون

زين الدين بلعيد صاحب الـ 25 عامًا كان قد انضم لصفوف ناديه البلجيكي قادمًا من اتحاد العاصمة الجزائري بالانتقالات الصيفية للموسم الجاري 2024/25.

وشارك المدافع الدولي مع الفريق خلال الموسم الجاري بـ 13 مباراة مع سانت تريدون بواقع 1004 دقيقة لعب.

فشل صفقة ضم الأهلي لزين الدين بلعيد

وكان النادي الأهلي قد دخل في مفاوضات خلال الانتقالات الصيفية الماضية مع اللاعب الجزائري الدولي ولكن لم تنجح المفاوضات.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول تريتب الدوري المصري برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف و 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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