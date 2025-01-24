كل ما تريد معرفته عن صفقات الأهلي الجديدة (صور وفيديو)

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع اللاعب السلوفيني نيجك جراديسيار، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من فريق فيهرهافر المجري.

ونشر الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صورة للاعب السلوفيني وكتب عليها: "من جبال أوروبا الباردة إلى القلعة الحمراء، السلوفيني نيجيك جراديسار أهلاوي".

وأشار أحمد شوبير مقدم برنامج حارس الأهلي، عبر قناة النادي الأهلي، أن اللاعب سيصل إلى القاهرة، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وشارك اللاعب خلال الموسم الحالي رفقة فريق فيهرهافر، خلال المسوم الحايل قبل الانضمام إلى الأهلي، في 22 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

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