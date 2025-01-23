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جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الهزيمة من مودرن سبورت

10:26 م الخميس 23 يناير 2025

الزمالك ومودرن سبورت

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كتب - يوسف محمد:

هاجمت جماهير نادي الزمالك لاعبي الفريق، بعد الهزيمة من فريق مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ورددت جماهير نادي الزمالك، التي تواجدت في مدرجات ستاد القاهرة هتاف: "تيشرت النادي عليكو تقيل عايزين لاعيبة تلعب بضمير".

وكان نادي الزمالك تلقى الهزيمة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة توقف رصيد الفارس الأبيض عند النقطة رقم 17 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما رفع فريق مودرن رصيده عند النقطة رقم 7 في المركز الـ17 بجدول الترتيب.

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جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين هزيمة الزمالك من مودرن سبورت بطولة الدوري المصري
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