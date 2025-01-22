نجم الهلال الليبي يكشف لمصراوي حقيقة انتقاله إلى أندية الدوري المصري

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث اللاعب إبراهيم المصراتي، نجم الهلال الليبي، عن حقيقة اقترابه من اللعب بالدوري المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي أوضح المصراتي حقيقة العروض المصرية وقال:" بالفعل، هناك مفاوضات مع بعض أندية الدوري المصري، مثل، الإسماعيلي، ولكن الأمور لم تصل بعد إلى مرحلة الرسمية."

وعن تلقيه عروض من دوريات أخرى أجاب:" نعم وصلتني أيضًا عروض رسمية من تونس والجزائر، أما بالنسبة لمصر، فهناك مفاوضات تُدار من خلال وكيلي مع عدة أندية، لكن لم يتحول أي منها إلى عرض رسمي حتى الآن".

وتابع"هناك ثلاثة أندية مهتمة، ولكن الأمور لا تزال في مرحلة الحديث، ولم يصل أي شيء رسمي حتى الآن".

وبالحديث عن رأيه في الكرة المصرية:" الدوري المصري هو الأفضل والأقوى في أفريقيا، وخوض تجربة فيه سيكون شرفًا كبيرًا بالنسبة لي".

وعن موقف الهلال الليبي من بيعه:"النادي متفتح لفكرة الاحتراف إذا وصل عرض مناسب يلبي طموحات الجميع".

وبسؤاله عن مدي معرفته باللاعبين المصريين:"لا أعرف لاعبين مصريين بشكل شخصي، ولكن لدي صديق تونسي، سيف تقا، الذي لعب مع الاتحاد السكندري، كما لعب معي في الهلال محمد عودة وأحمد السقا."