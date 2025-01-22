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مجانا.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم لليد

10:48 ص الأربعاء 22 يناير 2025

منتخب مصر لكرة اليد

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كتب- محمد خيري:

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الأربعاء مع نظيره أيسلندا ضمن بطولة العالم التي تقام حاليا، بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وتنطلق مباراة منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره أيسلندا، تمام التاسعة والنصف مساء اليوم، في الجولة الأولى للدور الرئيسى ب.

وتضم مجموعة مجموعة منتخب مصر، في الدور الرئيسي كلا من: كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لليد

وتنقل مباراة منتخب مصر وأيسلندا، عبر قناة "أون تايم سبورتس"، التي أعلنت عن بث مباريات منتخب مصر لكرة اليد ضمن بطولة كأس العالم 2025 عبر شاشتها المجانية.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور، في تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور، بنتيجة 28-24.

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