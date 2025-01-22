جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، الكثير من المباريات المهمة في دوري أبطال أوروبا والدوري المصري.

ويلاقي باريس سان جيرمان نظيره مانشستر سيتي في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، بينما يواجه النادي الأهلي منافسه فاركو في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

موعد مباريات الدوري المصري

فاركو ضد الأهلي - 4 عصرا - OnTime Sports 1

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري - 7 مساء - OnTime Sports 2

زد ضد بيراميدز - 7 مساء - OnTime Sports 1

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

لايبزيج ضد سبورتنج لشبونة - 7.45 مساء - beIN Sports 2

شاختار ضد بريست - 7.45 مساء - beIN Sports 3

باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي - 10 مساء - beIN Sports 1

سبارتا براج ضد إنتر ميلان - 10 مساء - beIN Sports 6

فينورد ضد بايرن ميونخ - 10 مساء - beIN Sports 4

ريال مدريد ضد ريد بول سالزبورج - 10 مساء - beIN Sports 3

أرسنال -ضد دينامو زغرب - 10 مساء - beIN Sports 2

ميلان ضد جيرونا - 10 مساء - beIN Sports 5

سيلتيك ضد يونج بويز - 10 مساء - beIN Sports 7

موعد مباريات الدوري السعودي

العروبة ضد القادسية - 4 عصرا - SSC 1 HD

الفتح ضد ضمك - 4.55 عصرا - SSC Extra 1 HD

الاتحاد ضد الشباب - 7 مساء - SSC 5 HD

موعد مباريات الدوري الأوروبي

بشيكتاش ضد أتلتيك بيلباو - 5.30 مساء - beIN Sports 4