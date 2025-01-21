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صرف المستحقات.. كواليس اجتماع مجلس إدارة الزمالك

11:26 م الثلاثاء 21 يناير 2025

حسين لبيب في مران الزمالك

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كتب - مراسل مصراوي:

اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، من أجل مناقشة العديد من الأمور من بينها الطلبات المالية الخاصة بتجديد عقد زيزو.

وقال مصدر في تصريحات "لمصراوي" إنه تم الاستقرار على استمرار التفاوض مع اللاعب بالرغم من الأرقام الكبيرة المطلوبة.

وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على عدم بيع أحمد مصطفى زيزو خلال انتقالات الشتاء الجارية.

وأضاف المصدر أنه سيتم صرف المستحقات المتأخرة للاعبين خلال أيام، بجانب بدء التفاوض مع اللاعبين المنتهية عقودهم.

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الزمالك زيزو حسين لبيب مستحقات لاعبي الزمالك
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