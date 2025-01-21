فرج عامر يكشف اهتمام الأهلي بثنائي سموحة

"ذهب للطبيب".. نجم الأهلي السابق يكشف ما حدث لبيرسي تاو في قطر بسبب كولر

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف رئيس نادي سموحة، فرج عامر، عن وجود اهتمام من جانب الأهلي بثنائي خط دفاع فريقه محمد ربيعة وبركات حجاج.

وقال عامر، في تصريحات لقناة النهار مساء أمس الإثنين، إنه لم يصله أي شيء رسمي من الأهلي ولكن أحاديث من أطراف بالأهلي مع مقربين من نادي سموحة.

وأضاف رئيس نادي سموحة:"أي لاعب لدينا متاح ولكن بشرط موافقة المدير الفني أحمد سامي وقد تكون هناك صفقة تبادلية".

وأتم عامر تصريحاته بقوله:"نحن مهتمون بمحمد عبد الله لاعب الأهلي ونتمنى ضمه رفقة مصطفى أبو الخير، ولو لم يتفاوض الأهلي معنا لضم ربيعة أو حجاج لن نتقدم بعروض لضم ثنائي الأهلي".

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