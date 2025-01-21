“زيزو يقلب الأوضاع".. اجتماع طارئ في الزمالك وقرار حاسم

كتب- محمد خيري:

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اجتماعا طارئا مساء اليوم لمناقشة عددا هاما من ملفات فريق الكرة على رأسها أزمة تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك، مع نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الحالية والرحيل مجانا مع نهاية الموسم.

وعلم موقع "مصراوي"، وفقا لمصدر داخل النادي، أن هناك انقسام داخل مجلس الإدارة، بسبب ملف "زيزو" لاعب الفريق الذي يسبب أزمة داخل النادي نظرا لأهمية وجود اللاعب ومطالبة الجماهير باستمراره.

وأوضح المصدر، أن والد اللاعب أخطر النادي بضرورة حسم الأمر قبل يوم الخميس المقبل، من أجل تحديد أولوياته سواء بالبقاء والتجديد مع تنفيذ جميع شروطه، أو الرحيل لأحد الأندية الخارجية التي يمتلك عرضا منها.

وأكمل: "مجلس الإدارة، سوف يتخذ قرار حاسما خلال اجتماع اليوم، لإنهاء حالة الجدل المثارة بشأن تجديد عقد زيزو، سواء بالاستمرار وتنفيذ الطلبات المالية للاعب، أو بيعه في الفترة الحالية.

وأتم المصدر، أن المجلس سوف يناقش خلال الاجتماع أيضا عددا من الملفات، على رأسها دفع مستحقات اللاعبين المتبقية منذ بداية الموسم، وتجديد عقود بعض اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.