طلب الأهلي وتعنت مدربين.. مدرب مرموش يكشف "لمصراوي" أسرار في حياة لاعب السيتي المنتظر

كتب - محمد القرش:

تدرب عمر مرموش تحت قيادة العديد من المدربين في قطاع ناشئين وادي دجلة، لكن هناك مدرب تولى تدريب وتطوير المهاجم صاحب الـ25 عاما لمدة ثلاث سنوات حتى تم تصعيده للفريق الأول.

وحرص "مصراوي" على إجراء حوارا صحفيا مع، متولي طلبة، الذي سبق له أن درب مرموش في براعم وناشئين وادي دجلة منذ العديد من السنوات، حيث كان يعرف إمكانياته جيدا وإلى أي مدى سيصل.

وقال متولي في تصريحات خاصة: "بدأت تدريب مرموش وهو في أكاديمية الأرسنال في وادي دجلة (براعم)، وبعدين أنا انتقلت لقطاع الناشئين وهو جالي أتدرب معايا 3 سنين، من فريق تحت 14 سنة لحد تحت 16 سنة".

وأضاف: "وبعد كدا تصعد فريق أول على طول، مرموش كان بيظهر في التدريبات بعقلية مميزة جدا وشغف كبير، وكان بيتطور بشكل سريع جدا، كان سابق كل لاعيبه جيله".

وزاد: "مكنش بيعرف يجي يتدرب مع فريقه بحكم مواعيد مدرسته الصارمة، عشان كدا كنت بستناه وادربه لوحده حوالي 4 مرات في الأسبوع، ومع ذلك كان محبوب من زمايله وعمال النادي كمان".

وأردف: "قصة المدرسة وتدريبه لوحده كان المفروض يكون عائق ليه في التأقلم مع زمايله في الفريق، لكن ده محصلش وكان بينزل أساسي كمان ونجم الفريق، عكس رغبة بعض المدربين".

وواصل: "في إحدى المباريات كنا خسرانين فرق اتنين في الشوط الأول، لقيته بيقولي متقلقش يا كابتن هنكسب الماتش ده سكور، وفعلا في الشوط التاني جاب 4 أو 5 أهداف".

وأوضح: "ماتش تاني ضد الأهلي سجل ضدهم هاتريك، وجه كابتن ياسر رجب مدرب المارد الأحمر وقتها وقالي عايز مرموش معايا، والراجل ده صاحب عين ثاقبه دايما".

وأكد: "أسرة مرموش دايما كانوا بيدعموه وبيحضروا الماتشات باستمرار، وسهلوا عليه حاجات كتيرة جدا، وكان شغفه بالكورة مش طبيعي على الرغم أن حالته المادية كانت كويسه، وده يثبت أن كرة القدم مش بس للطبقات أقل من المتوسطة زي مثلا صلاح اللي قدر يوصل للعالمية".

وأشار: "جوارديولا من أفضل مدربي العالم وهيقدر يطور من مرموش أكتر وأكتر، وبنسبة كبيرة هينجح في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، مدرب زي ده عارف هو جايب اللاعب وهيستفاد منه إزاي".

وقال: "عمر لاعب مريح جدا لأي مدرب وزكي جدا وبيستقبل التعليمات بسرعة، وإن شاء الله هيكون له بصمة في الدوري الأقوى في العالم، ويبقى أسطورة زي محمد صلاح اللي خلى كل اللاعيبة تحلم وكسر كل المستحيلات".

واسترجع الذكريات: "كنت بشتغل مع مرموش لوحده لمدة 3 سنوات، لدرجة إن جه يوم وقولتله أنا مش لاقي حاجة اقولهالك ولا اضيفها لك انت عندك كل المقومات، وكان فيه "تريكاية" اشتغلت عليها مع مرموش طورت منه جدا، لدرجة أن الموسم ده جاب حوالي 47 هدف".

واختتم المدرب السابق لمرموش: "دايما بفتخر اني دربت لاعب عالمي زي مرموش لمدة 3 سنوات، شوفت فيهم ذكاء وشطارة وإمكانيات جبارة، وبإذن الله هنطلع لاعيبة كتير زي مرموش وصلاح".

يُذكر أن عمر مرموش من المقرر أن يصل إلى المملكة المتحدة للانضمام إلى مانشستر سيتي خلال الأسبوع الجاري.