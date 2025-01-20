مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
16:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
19:00

سموحة

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ليل

الدوري السعودي

الخليج

- -
16:50

النصر

الدوري السعودي

الهلال

- -
19:00

الوحدة

جميع المباريات

إعلان

كهربا يكشف تفاصيل أزمته مع كولر بسبب حفل زفاف شقيقته

11:27 م الإثنين 20 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    كهربا وشقيقته (2)
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف شقيقة كهربا (6)
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف شقيقة كهربا (1)_1
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف شقيقة كهربا (2)_1
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف شقيقة كهربا (2)
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف شقيقة كهربا (4)
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف شقيقة كهربا (5)
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف شقيقة كهربا (3)
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف شقيقة كهربا (1)
  • عرض 11 صورة
    الحلفاوي يهنئ كهربا بزفاف شقيقته
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

قال لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا"، إن علاقته بالمدير الفني لفريقه قد توترت خلال الفترة الماضية.

كهربا يكشف تفاصيل أزمته مع كولر بسبب حفل زفاف شقيقته

وأضاف كهربا، خلال حلوله ضيفًا بقناة أم بي سي مصر 2، مساء اليوم الإثنين:"أتحدث كثيرًا مع كولر وكان يقول لي تدرب كثيرًا لتعلب ولكن لم يتغير أي شيء فتوقفت عن الحديث معه في أمر المشاركة والعلاقة بنا توترت بصورة كبيرة ولكن في البداية كان الأمر مختلف وكنا نتحدث طيلة الوقت وكان باب مكتبه مفتوحًا".

وتابع لاعب الأهلي:"قبل حفل زفاف شقيقتي قال لي كولر ستكون المهاجم رقم 3 و"قلت مفيش مشكلة ومفيش حاجة اسمها رقم ثلاثة في الأهلي كلنا واحد" وحزنت كثيرًا مما قاله، بحزن في لحظتها ثم أنسى ما حدث ونسيت ماقاله".

وأردف:"أكيد سأذهب لفرح شقيقتي، والدي ووالدتي وشقيقتي وأخي أعمل أي شيء لأجلهم وأختي هي سندي وأمي وأجلت الفرح كثيرًا وقلت لكولر أن هناك اثنين مهاجمين مكاني بالمباراة.

وأتم كهربا تصريحاته بقوله:"بتدرب جيدًا و"بدوس على نفسي في التدريب" ولكن في النهاية هي وجهة نظر مدير فني وليست لي والمدرب ساعدني كثيرًا وأنا أساعده وفي النهاية لمصلحة الفريق وهناك مباريات نكون متقدمين 3-0 ولا أشارك وهذا شيء يحزنني جدًا".

شقيقة كهربا محمود كهربا الأهلي كولر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان