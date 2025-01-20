"كان بيصفر عليا".. كهربا يكشف مواقف لن ينساها لموسيماني

كتب ـ محمد الميموني:

قال لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا"، إن علاقته بالمدير الفني لفريقه قد توترت خلال الفترة الماضية.

كهربا يكشف تفاصيل أزمته مع كولر بسبب حفل زفاف شقيقته

وأضاف كهربا، خلال حلوله ضيفًا بقناة أم بي سي مصر 2، مساء اليوم الإثنين:"أتحدث كثيرًا مع كولر وكان يقول لي تدرب كثيرًا لتعلب ولكن لم يتغير أي شيء فتوقفت عن الحديث معه في أمر المشاركة والعلاقة بنا توترت بصورة كبيرة ولكن في البداية كان الأمر مختلف وكنا نتحدث طيلة الوقت وكان باب مكتبه مفتوحًا".

وتابع لاعب الأهلي:"قبل حفل زفاف شقيقتي قال لي كولر ستكون المهاجم رقم 3 و"قلت مفيش مشكلة ومفيش حاجة اسمها رقم ثلاثة في الأهلي كلنا واحد" وحزنت كثيرًا مما قاله، بحزن في لحظتها ثم أنسى ما حدث ونسيت ماقاله".

وأردف:"أكيد سأذهب لفرح شقيقتي، والدي ووالدتي وشقيقتي وأخي أعمل أي شيء لأجلهم وأختي هي سندي وأمي وأجلت الفرح كثيرًا وقلت لكولر أن هناك اثنين مهاجمين مكاني بالمباراة.

وأتم كهربا تصريحاته بقوله:"بتدرب جيدًا و"بدوس على نفسي في التدريب" ولكن في النهاية هي وجهة نظر مدير فني وليست لي والمدرب ساعدني كثيرًا وأنا أساعده وفي النهاية لمصلحة الفريق وهناك مباريات نكون متقدمين 3-0 ولا أشارك وهذا شيء يحزنني جدًا".