كب- محمد عبد الهادي:

تحدث الدكتور رامي قاسم، اختصاصي واستشاري تطوير الأداء الحركي، في وادي دجلة، عن أسرار وسمات نادرة عن مسيرة عمر مرموش خلال وجوده بفترة الناشئين.

إلى نص الحوار:

كيف ترى موهبة عمر مرموش بالمقارنة مع اللاعبين الآخرين في مصر؟

بالطبع، يجب أن نوضح أولًا أن عمر مرموش ليس الوحيد الذي يمتلك موهبة في مصر، لدينا العديد من اللاعبين الموهوبين الذين يمكن أن يصلوا إلى العالمية، لكن ما يميز مرموش عن غيره هو التفكير الاحترافي الذي يمتلكه.

الموهبة وحدها ليست كافية، بل لابد من التحلي بالفكر الاحترافي لكي يستطيع اللاعب الوصول إلى أعلى المستويات، وهذا ما يمتلكه مرموش منذ بداية مسيرته.

ما هي السمات التي تميز عمر مرموش كلاعب؟

يمتلك مجموعة من السمات التي تميز لاعبي المستوى العالي، أولها ضبط النفس والإصرار والعمل على تطوير النفس بشكل دائم.

منذ طفولته كان لديه ثبات انفعالي لا يُصدق، وهو ما أظهره في مواقف عديدة، على سبيل المثال، في إحدى المباريات ضد الأهلي، سجل مرموش هدفًا تم إلغاؤه بداعي التسلل، ولكن رد فعله كان مميزًا؛ إذ ابتسم للحكم ولم يظهر أي انفعال، وهذا أكسبه احترام الجميع، سواء من اللاعبين أو الحكم نفسه.

حدثنا عن تجربتك الشخصية مع مرموش وكيف ساعدته في تطوير مهاراته؟

بالطبع كنت محظوظًا لأنني عملت مع عمر مرموش منذ أن كان في مرحلة ناشئين، وكان لي دور في تطوير بعض جوانب أدائه، وكان دائم الاهتمام بتطوير نفسه، وكان يولي أهمية كبيرة لكل نصيحة أقدمها له.

على سبيل المثال، عندما لاحظت وجود اعوجاج بسيط في رجله اليمنى، وأخبرته أن تحسين هذه النقطة سيزيد من سرعته، كان يحرص على تنفيذ النصيحة بدقة ويعود لي بعد أسبوعين أو شهر ليسألني عن النتائج.

ماذا عن تأثير أسرته على مسيرته؟

تأثير أسرته كان كبيرًا جدًا في تشكيل شخصيته، والديه مهندسان وعاشوا في كندا لفترة طويلة، وهو ما جعله ينشأ في بيئة منضبطة جدًا، كان هناك نظام صارم في كل شيء، سواء في الغذاء أو التدريب أو حتى في ساعات النوم.

كانت والدته تحرص على تحضير وجبات صحية له بدقة، بما في ذلك حساب عدد حبات الفستق الذي يأكله بعد التمرين، كانت الأسرة تتابع كل تفاصيل حياته، مما ساعده في الحفاظ على تركيزه.

هل ترى أن مرموش كان مميزًا عن زملائه في مرحلة الناشئين؟

نعم، بالطبع منذ أن كان في سن الثانية عشرة، كان يمتلك سمات مميزة لم تكن متوفرة عند معظم أقرانه، كان يتمتع بسرعة استجابة ورشاقة عالية، وكان دائمًا في موقع مميز عند اختراق الدفاعات.

كنت أراه وهو يلعب وأشبهه بالفهد بسبب سرعته وحركته السلسلة، أيضًا كان يمتلك رؤية وخطة لعب مميزة جدًا، وكان قادرًا على اتخاذ القرارات الصحيحة في اللحظات الحاسمة، هذه القدرة على الرؤية السليمة واتخاذ القرار السليم كانت نادرة جدًا في سنة.

كيف كان تعامل مرموش مع المدربين وزملائه في الفريق؟

مرموش كان شخصًا محبوبًا جدًا من الجميع، كان قليل الكلام دائمًا وابتسامته لا تفارقه، هذه الشخصية الهادئة والثقة في النفس جعلته يحظى بحب واحترام الجميع.

مرموش كان دائمًا يظهر احترامًا للجميع ويملك ثقة غير عادية في نفسه، وهو ما جعله قائدًا داخل الفريق من دون الحاجة إلى كلمات كثيرة.