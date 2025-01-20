“تم اتخاذ القرار".. لاعب جديد يرحل عن الأهلي خلال أيام

كتب - مراسل مصراوي:

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة، محمود الخطيب، على رحيل مدافع الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر لموقع "مصراوي" أن الأهلي يتواصل مع نادي الدحيل القطري من أجل فسخ إعارة يوسف أيمن خلال الشهر الجاري.

وأوضح المصدر أن مجلس المارد الأحمر اتخذ القرار بفسخ الإعارة، وسيتم إنهاء الإجراءات خلال الأيام المقبلة.

وانضم المدافع صاحب الـ25 عاما للنادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الدحيل على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ومنذ انضمام يوسف للمارد الأحمر، لعب مباراتين فقط بواقع "78 دقيقة"، واحدة في الدوري المصري والأخرى في كأس السوبر المصري.

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