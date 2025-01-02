اللاعبون الذين تسببوا في أزمة مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت

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كتبت-هند عواد:

أثارت مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت في الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل السلبي، جدلا واسعا، بسبب مشاركة 6 لاعبين أجانب ضمن صفوف مودرن، مما خالف لوائح المسابقة.

وبدأ مودرن سبورت مباراة الإسماعيلي، بثلاثة لاعبين وهم الكاميروني جوزيف نجويم والإنجليزي فيجري شون والزامبي إينوك سكالا، وفي الشوط شارك ثلاثة آخرين، وهما النيجيري إبراهيم أجاسا (الدقيقة 47) والكاميروني أرنولد إيبا (الدقيقة 75) والبوروندي محمد أميسي (الدقيقة 83).

وتنص لائحة مسابقات الدوري المصري، على مشاركة 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة، وفي حالة مخالفة الأمر، يتم اعتبار الفريق خاسرا 3-0 واحتساب نقاط المباراة لصالح المنافس.

وشهدت مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت، مشاركة النيجيري إبراهيم محفوظ أجاسا (مواليد 2005)، والذي لم يشارك في المباراة الماضية وبقي على مقاعد البدلاء.

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