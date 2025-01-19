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مصدر يُجيب.. هل سيرحل مترجم كولر؟

01:03 م الأحد 19 يناير 2025
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    كولر رفقة رضا حنفي المترجم
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    رضا حنفي
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    رضا حنفي
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    كولر والمترجم
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    مترجم السويسري مارسيل كولر
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن حقيقة اتخاذ مجلس إدارة النادي الأهلي قراراً برحيل رضا حنفي مترجم المدير الفني السويسري للفريق مارسيل كولر عقب أزمته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وكان الأهلي قد خسر بهدفين مقابل هدف على يد ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مساء أمس السبت في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد:"لا يوجد أي شيء رسمي من قبل مجلس الإدارة تجاه المترجم".

حقيقة رفض مترجم كولر ترجمة رد المدير الفني

وكان مراسل مصراوي بالمباراة، قد أشار إلى أن المدير الفني للأهلي مارسيل كولر قد تم توجيه سؤالين إليه يتعلقان بصفقات الفريق في يناير الحالي، حيث كان السؤال الأول: "هل قمت بتحديد احتياجات الفريق؟"، والثاني: "هل تم توفير احتياجات الفريق؟".

وأوضح مراسل مصراوي، أن رد كولر على الأسئلة كان، بـ"لا"، ليستفسر منه الصحفي عن أي سؤال أجاب بـ:"لا"، ليتحدث كولر بعد ذلك مع المترجم؟

ووجه منسق المؤتمر الصحفي، سؤالاً لكولر "هل لديك تعليق على هذا؟، ليرد المدير الفني بـ"لا".

من هو مترجم السويسري مارسيل كولر؟

ويدعى مترجم السويسري مارسيل كولر في الأهلي، رضا حنفي.

ودرس حنفي القانون في جامعة زيورخ بسويسرا، قبل أن يتخرج في عام 2011، وحصل على ماجستير في القانون.

ويحمل رضا حنفي مترجم مارسيل كولر الجنسيتين المصرية والسويسرية، ويجيد حنفي التحدث باللغة الإنجليزية وكذلك اللغة الألمانية.

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