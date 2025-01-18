تواصل مع 420 وكيل دون صفقة.. ماذا يحدث في الأهلي حتى الآن؟

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهزيمة اليوم، بنتيجة هدفين دون مقابل أمام نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولاقي محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، القائم بأعمال مدير الكرة، الكثير من الانتقادات من قبل عدد كبير من جمهور الأهلي بعد الهزيمة.

وكتب أحد الجماهير عبر حسابه: "للأسف محمد رمضان فشل في كل الملفات"، وكتب آخر: "وين محمد رمضان؟".

كما كتب أحد الجماهير: "الكابتن محمود الخطيب إلى متى ستظل صامتا .إلي متى سيظل الاعتماد ع الكابتن محمد رمضان اللي عايش في عالم غير العالم، إلى متى مفيش، مدير كوره، إلى متى مفيش مدير تعاقدات، الأهلي في حالة فوضى وصمت لم أرها طوال تشجيعي للأهلي".

الكابتن محمود الخطيب الي متي ستظل صامتا .الي متي سيظل الاعتماد ع الكابتن محمد رمضان اللي عايش ف عالم غير العالم .الي متي مفيش،مدير كوره. الي متي مفيش مدير تعاقدات. الاهلي ف حاله فوضي وصمت لم ارها طول تشجيعي للأهلي — Rashed Rashed (@RashedR58763073) January 18, 2025

وقام آخر بكتابة: "نصيحة من عاشق لكيان الأهلي منذ الصغر لابد من الإسراع بتغيير الكابتن محمد رمضان واعادة الكابتن سيد عبد الحفيظ فكما تعلمنا طول عمرنا ان الاهلي فوق الجميع".

نصيحة من عاشق لكيان الاهلي منذ الصغر لابد من الاسراع بتغير الكابتن محمد رمضان واعادة الكابتن سيد عبد الحفيظ فكما تعلمنا طول عمرنا ان الاهلي فوق الجميع — الراقي (@madey2030) January 18, 2025

ويذكر أن الأهلي، صعد إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة، على الرغم من الهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليومي.

أقرأ أيضًا:

الكشف عن موعد الكشف الطبي على مرموش في مانشستر سيتي

قصة مباراة خاضها عمر مرموش قبل امتحانات الثانوية العامة بيوم