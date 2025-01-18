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"في عالم موازي".. هجوم قوي من جماهير الأهلي على المدير الرياضي محمد رمضان

11:32 م السبت 18 يناير 2025
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    محمد رمضان يُمسك بسبحة في مباراة الأهلي وستاد أبيدجان (2)
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    محمد رمضان مدير الكرة بالأهلي
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    محمد رمضان مدير الكرة بالأهلي
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    محمد رمضان وسامي قمصان من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    محمد رمضان من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_3
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    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (6)
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    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (5)
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    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (1)
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    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (2)
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    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (3)
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    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (4)
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    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (12)
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    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (10)
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    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (11)
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهزيمة اليوم، بنتيجة هدفين دون مقابل أمام نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولاقي محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، القائم بأعمال مدير الكرة، الكثير من الانتقادات من قبل عدد كبير من جمهور الأهلي بعد الهزيمة.

وكتب أحد الجماهير عبر حسابه: "للأسف محمد رمضان فشل في كل الملفات"، وكتب آخر: "وين محمد رمضان؟".

كما كتب أحد الجماهير: "الكابتن محمود الخطيب إلى متى ستظل صامتا .إلي متى سيظل الاعتماد ع الكابتن محمد رمضان اللي عايش في عالم غير العالم، إلى متى مفيش، مدير كوره، إلى متى مفيش مدير تعاقدات، الأهلي في حالة فوضى وصمت لم أرها طوال تشجيعي للأهلي".

وقام آخر بكتابة: "نصيحة من عاشق لكيان الأهلي منذ الصغر لابد من الإسراع بتغيير الكابتن محمد رمضان واعادة الكابتن سيد عبد الحفيظ فكما تعلمنا طول عمرنا ان الاهلي فوق الجميع".

ويذكر أن الأهلي، صعد إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة، على الرغم من الهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليومي.

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