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مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك لضم هدف الأهلي

11:24 م السبت 18 يناير 2025
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    عائلة محمد ربيعة لاعب منتخب مصر
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    محمد ربيعة لاعب فريق سموحة
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    محمد ربيعة منتخب مصر
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    محمد ربيعة مع منتخب مصر
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    محمد أحمد ربيعة
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    محمد ربيعة لاعب منتخب مصر_
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    محمد ربيعة
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة وجود مفاوضات مع لاعب سموحة السكندري ومنتخب مصر محمد ربيعة، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك تفكير من قبل مسؤولو نادي الزمالك، للتعاقد مع محمد ربيعة، مدافع فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وأضاف: "تم التواصل خلال الساعات الماضية، مع وكيل أعمال اللاعب لمعرفة إمكانية ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع نادي سموحة".

وتابع: "مفاوضات الزمالك مع محمد ربيعة، جاء بعد موافقة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على رحيل مصطفى الزناري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وشارك محمد ربيعة لاعب فريق سموحة السكندري، خلال الموسم الحالي في 7 مباريات لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وارتبط محمد ربيعة ، خلال الفترة السابقة بالانتقال إلى النادي الأهلي، إلا أنه لم يتم الإعلان عن وجود مفاوضات رسمية حتى الآن.

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