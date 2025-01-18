وائل جمعة ينتقد مشاركة أكرم توفيق في مباراة أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا

"بعد الهزيمة من أورلاندو".. موعد مباراة الأهلي المقبلة

كتب - يوسف محمد:

انتقد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وائل جمعة، مشاركة أكرم توفيق لاعب وسط المارد الأحمر في مباراة أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا اليوم، في ظل أزمة تجديد تعاقده مع النادي الأهلي.

وقال جمعة في تصريحات خلال الاستوديو التحليل، عبر قناة "بي إن سبورتس"، عقب نهاية المباراة: "كنت ضد مشاركة أكرم توفيق في مباراة اليوم، خاصة في ظل الاحتكاك مع الجماهير خلال الفترة الماضية، وأزمة تجديد عقده".

وأضاف: "كيف للمدرب الباحث عن الفوز على ملعبه، أن يقوم بإدخال أكرم توفيق ولديك على مقاعد البدلاء المهاجم محمود كهربا".

واختتم جمعة تصريحاته: "يوجد بعض اللاعبين لا يستحقون الاستثمار في صفوف الفريق، ويجب عمل غربلة للفريق في الفترة المقبلة".

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهزيمة أمام نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

الكشف عن موعد الكشف الطبي على مرموش في مانشستر سيتي

قصة مباراة خاضها عمر مرموش قبل امتحانات الثانوية العامة بيوم