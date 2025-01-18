رئيس اتحاد الاسكواش تكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد يحيى

كتبت-هند عواد:

كشفت آمنة الطرابلسي رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، كواليس اللحظات الأخيرة في حياة اللاعب الشاب محمد يحيى، الذي وافته المنية مساء أمس، خلال المشاركة في بطولة بلاك بول.

وقالت آمنة الطرابلسي، في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "محمد كان لاعبا في ناشئين نادي الشمس تحت 17 عاما، وكان من أكفأ اللاعبين، وكل التقارير الصحية سليمة ولا يوجد ما يمنعه من اللعب والمشاركة في البطولات، والشهر الماضي كان يشارك في بطولة دولية في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "ما حدث أن هناك وقت للراحة بين الأشواط، يكون له مدة محددة وهو حصل عليها، ومدربه طلب منه النزول، إلا أن محمد قال له إنه "تعبان شوية" وكان يوجد إسعاف وطاقم طبي، وطبيب البطولة طلب أن يتم نقله إلى المستشفى وبالفعل سيارة الإسعاف نقلته".

وأتمت تصريحاتها: "في سيارة الإسعاف الأطباء فعلوا كل المطلوب حتى وصلوا إلى المستشفى، ومحمد توفى في العناية المركزة والتقرير الطبي قال إنه تعرض لهبوط في عضلة القلب، وجميع البطولات تكون مجهزة لأنه من شروط إقامتها وجود سيارة إسعاف وطاقم طبي".

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا