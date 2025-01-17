8 صور تنشر لأول مرة تستعرض بدايات عمر مرموش في وادي دجلة

تب- محمد عبدالهادي:

تصدر الدولي المصري عمر مرموش حديث الوسط الرياضي العالمي في الساعات الماضية مع اقتراب انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة قد تكون الأبرز في مسيرته الكروية.

بدأ مرموش رحلته الكروية في أكاديمية وادي دجلة، ونجح في شق طريقه نحو العالمية بعدما تدرج في قطاع الناشئين بالنادي حتي انتقل للدوري الألماني.

ويقدم "مصراوي" صورًا نادرة تُعرض لأول مرة، توثّق بداية رحلة مرموش الكروية عندما كان طفلًا يخطو أولى خطواته في ملاعب وادي دجلة.

كم راتب عمر مرموش مع مانشستر سيتي؟

كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، فلوريان بليتنبرج، فإن مانشستر سيتي سيدفع 75 مليون يورو ثابتة للاعب عمر مرموش، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت محتملة.

متي انضم مرموش لنادي آينتراخت فرانكفورت

يذكر ان صاحب الـ 25 انضم إلى آينتراخت في موسم 2023/24 قادما من فولفسبورج، في صفقة انتقال حر.

عمر مرموش يتخطي محمد صلاح في قائمة الأغلي

انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي، بهذه القيمة سيصبح صفقة الانتقال الأغلى في تاريخ الكرة اللاعبين المصريين، متخطيًا محمد صلاح، الذي كلفت صفقة انتقاله من روما إلى فيورنتينا، في عام 2017 مقابل 42 مليون يورو