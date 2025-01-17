"بيان غاضب".. نادي رابيد بوخارست الروماني يُعلن معاقبة آرون بوبيندزا لعدم التزامه

"لا تصدقوا".. آرون بوبيندزا يرد على بيان عقوبة رابيد بوخارست

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي رابيد بوخارست الروماني، معاقبة مهاجمه الجابوني آرون بوبيندزا لعدم التزامه مع الفريق.

ذكر النادي الروماني عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة:"الوضع مع آرون بوبيندزا هو وضع لا مكان له في رابيد، فاللاعب رفض السفر إلى مع الفريق وأبلغ لاعبين محددين وموظفين بهذا القرار فقط، من الواضح أنه يجب معاقبته".

وأشار نادي رابيد إلى أنه ملتزم بدفع مستحقات لاعبيه والإقساط الواجبة عليه وفقًا لنصوص العقد:"التأخير الوحيد للاعب كان مكافأة مستحقة في ديسمبر، وتم دفعها هذا الشهر، بالكاد تجاوزنا منتصف يناير، لذلك تأخير لا يستحق حتى الذكر".

واستكمل: "من الواضح أنه في هذه الحالة يكون سلوكه غير مقبول ولا يلتزم بالضوابط الداخلية التي يعرفها جميع اللاعبين".

وأختم النادي الروماني بيانه بـالإشارة إلى أنه سيوقع عقوبات على اللاعب وفقًا للوائح وستكون صارمة:"لأن أي شخص يتواجد في رابيد عليه أن يتعامل مع النادي و زملائه باحترام و يبدي احترافية".

وكان نادي رابيد بوخارست قد أعلن في أكتوبر الماضي التعاقد مع المهاجم صاحب الـ 28 عامًا.

يذكر أن نادي الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ضد الجابوني أرون بوبيندزا؛ لعدم الالتزام باستكمال إجراءات انضمامه للفريق، بعد توقيعه على بنود العرض، وحصول الأبيض على البطاقة الدولية الخاصة به وانتقاله لصفوف رابيد بوخارست.

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