الأهلي يطلب قرض بقيمة نصف مليار جنيه مصري لهذا السبب

كتب - مراسل مصراوي:

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بطلب للجهة الإدارية من أجل الحصول على قرض بنكي قيمته نصف مليار جنيه مصري.

وقال مصدر لموقع "مصراوي": "طلب الأهلي تم تقديمه للجهة الإدارية فعليا، ولا يحق لمجلس الإدارة الحصول على قرض أو تسهيلات بعينها لفترة تتجاوز عمل المجلس الذي ينتهي فعليا في نوفمبر المقبل".

وواصل: "هناك مغالطات كبيرة في هذا الشأن، الأهلي لن يحصل على القرض لتسيير أعمال النادي أو المساعدة في سداد مستحقات الفرق الرياضية أو إبرام صفقات".

وأضاف: "لا يوجد لاعب أو مؤسسة لها مستحقات متأخرة لدى النادي والسداد يتم في مواعيدها المقررة".

وأوضح: "القرض الذي تطلب إدارة الأهلي موافقة الجهة الإدارية عليه بهدف إنشاء مجمع حمامات السباحة في الفرع الجديد بالتجمع الخامس".

وزاد: "هناك دراسة شاملة مقدمة رفقة القرض والتي تكلفتها ستتخطى القيمة المطلوبة فعليا، كما أن الأهلي لديه ضمانات لسداد القرض وهي شيكات مؤجلة للعضويات الجديدة تتخطى قيمتها ملياري جنيه".

وأردف: "الأهلي بالفعل لديه شيكات مستحقات من العضويات الجديدة ولكنها بنظام التقسيط على خمس سنوات وهو يريد الإسراع في عمل مجمع حمامات السباحة لخدمة الأعضاء وإقامة بنية تحتية تضاف لمنشأت الدولة خاصة في تلك المنطقة القريبة من العاصمة الإدارية".

واختتم المصدر: "من الخطأ الربط وإصدار طلب الأهلي على أنه موازي لمكان أخر، لأن القرض هنا لإنجاز عمل تزيد تكلفته كل يوم بجانب أنه نوع من الاستثمار الآمن، وليس للصرف على صفقات وسداد مستحقات، كما أن الأهلي قدم ضمانات تزيد قيمتها عن المبلغ المطلوب".

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