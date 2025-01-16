روقا يحرز هدف التعادل لحرس الحدود في مرمى الزمالك (فيديو)

إصابة مفاجئة.. تغيير اضطراري في تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

احتفال مثير للجدل لمصطفى شلبي بعد هدفه في مرمى حرس الحدود (صور)

كتب- محمد خيري:

نجح محمد أشرف روقا، لاعب فريق حرس الحدود في إحراز هدف التعادل لفريق في مرمى الزمالك، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليا.

ويلتقي الزمالك حاليا أمام حرس الحدود، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وجاء هدف "روقا" في الدقيقة 25، من ركلة جزاء، سددها على يمين محمد عواد، عقب عرقلة مهاجم الحرس داخل منطقة الجزاء.

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إصابة مفاجئة.. تغيير اضطراري في تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود