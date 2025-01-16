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روقا يحرز هدف التعادل لحرس الحدود في مرمى الزمالك (فيديو)

04:36 م الخميس 16 يناير 2025
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    محمد أشرف روقا
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كتب- محمد خيري:

نجح محمد أشرف روقا، لاعب فريق حرس الحدود في إحراز هدف التعادل لفريق في مرمى الزمالك، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليا.

ويلتقي الزمالك حاليا أمام حرس الحدود، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وجاء هدف "روقا" في الدقيقة 25، من ركلة جزاء، سددها على يمين محمد عواد، عقب عرقلة مهاجم الحرس داخل منطقة الجزاء.

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