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كتب_ محمد عبدالهادي:

تحدث علي أبو جريشة، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، عن بدايات النجم الشاب عمر مرموش، مسلطاً الضوء على الموهبة التي ظهرت منذ خطواته الأولى في أكاديمية وادي دجلة.

وعن بداية رحلة مرموش الكروية قال أبو جريشة في تصريحات خاصة لمصراوي :" عمر بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية في وادي دجلة من هو وصغير، ولما شفته عرفت إنه لاعب موهوب وقررت أنقله لفرق الناشئين كان عمره وقتها 12 سنة".

ما أول نادي لعب له عمر مرموش؟

وتابع:" مرموش كان لاعب مجتهد واشتغل على نفسه، وكان عنده طموحات عالية من صغره وأنه عايز يشق طريقه علشان كده لفت نظرنا وتم ضمه لفرق الناشئين".

وأكمل أبو جريشة:" لما عمر كبر شوية، جبت المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون كان مدرب الفريق الأول في وادي دجله وخليته يتفرج عليه وكان يومها في ماتش ناشئين في الدوري ضد الأهلي، وساعتها مرموش سجل 3 أهداف في الأهلي و الماتش خلص 3_3".

وأردف:" كارتيرون بعد ما شافه في الماتش سجل هاتريك أقتنع بيه جدًا وعجبه وقرر يضمه للفريق الأول في موسم 2015".

واختتم:" عمر مرموش لعب مع كارتيرون أول مباراة ليه في الدوري مع الفريق الأول ضد الاتحاد السكندري، كان الماتش في اسكندرية وكسبنا 3_2, ودي كانت آخره مباراة في الموسم"..