هدف إمام عاشور ضمن قائمة أفضل أهداف الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة أفضل الأهداف في الجولة الخامسة، الهدف الثاني الذي أحرزه نجم الأهلي إمام عاشور، في مرمى ستاد أبيدجان الإيفواري.

وكان إمام عاشور، نجح في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في شباك فريق ستاد أبيدجان الإيفواري، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

والجدير بالذكر أن الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره ستاد أبيدجان، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضمن الصعود إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أهداف حاسمة! 🙌



إليكم أفضل أهداف الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا 🤩#TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/8XSFNmSkNs — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) January 15, 2025

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