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هدف إمام عاشور ضمن قائمة أفضل أهداف الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا

06:21 م الأربعاء 15 يناير 2025
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    إمام عاشور يتسلم كرة الهاتريك (3)
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    إمام عاشور يأخذ كرة الهاتريك من الحكم
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور يتسلم كرة الهاتريك (2)
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور لاعب الأهلي
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور يحتفل بالهاترك
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور 1_6
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور ينفخ بالونة بيضاء
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 22 صورة
    احتفال إمام عاشور بالبالون
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    إمام عاشور وأفشة
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    إمام عاشور بعد هدفه في سموحة
  • عرض 22 صورة
    احتفال إمام عاشور مع كهربا
  • عرض 22 صورة
    احتفال إمام عاشور (8)
  • عرض 22 صورة
    احتفال إمام عاشور مع حسين الشحات وأفشة
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    إمام عاشور يحتضن كهربا بعد هدفه في شباك سموحة
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة أفضل الأهداف في الجولة الخامسة، الهدف الثاني الذي أحرزه نجم الأهلي إمام عاشور، في مرمى ستاد أبيدجان الإيفواري.

وكان إمام عاشور، نجح في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في شباك فريق ستاد أبيدجان الإيفواري، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

والجدير بالذكر أن الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره ستاد أبيدجان، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضمن الصعود إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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