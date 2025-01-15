موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد في كأس العالم والقنوات الناقلة

كتبت-هند عواد:

يفتتح منتخب مصر لكرة اليد مشواره في بطولة كأس العالم 2025، اليوم الأربعاء 15 يناير، بمواجهة نظيره الأرجنتين.

موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد في كأس العالم

يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره الأرجنتين، في السابعة مساء اليوم، على صالة "أرينا زغرب" في كرواتيا، في الجولة الأولى من كأس العالم لكرة اليد 2025.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد في كأس العالم

تنقل مباراة منتخب مصر لكرة اليد والأرجنيتن، على القنوات التالية، أون تايم سبورتس 2، الكاس القطرية، الوطنية 1 التونسية، والكويت الكويتية.

بطولة كأس العالم لكرة اليد

تقام بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025، خلال الفترة من 14 يناير الحالي وحتى 2 فبراير 2025، وذلك بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

مجموعة منتخب مصر لكرة اليد في كأس العالم

يشارك منتخب مصر لكرة اليد في كأس العالم 2025، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كل من، البحرين، الأرجنتين، وكرواتيا.

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