"أبلغ الأندية".. قرار حاسم من عبدالله السعيد بشأن رحيله عن الزمالك

تنازل عن 20 مليون.. ماذا فعل لاعب الزمالك للرحيل عن القلعة البيضاء؟

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي جمال الغندور، إن عبدالله السعيد لاعب نادي الزمالك وجه الشكر للأندية الليبية التي ترغب في التعاقد معه بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد عبدالله السعيد مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق، خلال شهر يناير الحالي، والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وقال "الغندور" خلال برنامجه عبر قناة المحور: "عبدالله السعيد أغلق باب التفاوض مع الأندية الليبية، وشكرهم على اهتمامهم به، وقرر تجديد عقده مع الزمالك لمدة موسم جديد بعد حل أزمة المستحقات للاعبين".

وأضاف: "عبدالله السعيد يمتلك العديد من العروض أبرزهم الاتحاد الليبي ولكن اللاعب فضل الاستمرار مع الزمالك وتجديد تعاقده مع الفريق".

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