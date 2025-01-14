"يغيب عن مباراة الجونة".. الأهلي يعلن آخر تطورات حالة وسام الصحية

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الأهلي غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وسام أبو علي، عن مباراة الجونة المقرر لها غدا الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح طبيب النادي الأهلي، أحمد جاب الله، عبر موقع النادي الرسمي أن الفحوصات والتحاليل التي أجراها وسام أبو علي مهاجم ‏الفريق جاءت مطمئنة للغاية، وأكدت سلامته تمامًا.‏

وأكد الطبيب أنه تم التنسيق بين الجهاز الفني والجهاز الطبي ليتم منحه راحة إضافية، بسبب عدم مشاركته في التدريبات الجماعية ‏أمس واليوم، وخروجه من قائمة الفريق لمباراة الجونة.‏

وكان قد تعرض المهاجم الفلسطيني، وسام أبو علي، لحالة إغماء على متن الطائرة العائدة من كوت ديفوار، بعد الفوز على استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة غدًا الأربعاء، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.‏

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