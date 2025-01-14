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مهاجم إنبي: لولا وسام أبو علي لكنت لاعبًا بالأهلي

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن موافقة مجلس إدارة نادي الزمالك على خروج الظهير الأيسر لفريق 2005 حسن أبو المعاطي لخوض فترة معايشة بنادي ريو آفي البرتغالي.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن اللاعب سينتقل للنادي البرتغالي حتى نهاية الموسم الجاري 2024/25.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب حال نجاح فترة المعايشة سينتقل للنادي البرتغالي على سبيل الإعارة مع وجود بند في العقد بأحقية الشراء من الزمالك.

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