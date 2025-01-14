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"أشكرك على نصائحك".. شوبير يودع بيرسي تاو برسالة مؤثرة

03:51 م الثلاثاء 14 يناير 2025
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    بيرسي تاو لاعب الأهلي
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    بيرسي تاو من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    بيرسي تاو ضد لاعب البنك الأهلي (2)
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو في الطائرة
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    بيرسي تاو ضد لاعب البنك الأهلي (1)
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو وواسام أبو علي
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو وخالد عبدالفتاح من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
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كتب- محمد خيري:

ودع مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، زميله السابق الجنوب أفريقي، بيرسي تاو، الذي رحل عن الأحمر إلى نادي قطر القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب "شوبير" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "عزيزي بيرسي، أردت فقط أن أشكرك على كل شيء، لقد كان شرفًا لي أن ألعب إلى جانب لاعب عظيم مثلك".

وأضاف: "أنا دائما سأكون ممتنًا للنصائح التي قدمتها لي.. وأتمنى لك كل التوفيق في خطوتك القادمة.. ستظل دائمًا صديقًا وأخًا".

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بيرسي تاو الأهلي مصطفى شوبير شوبير أخبار الرياضة
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