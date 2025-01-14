"أشكرك على نصائحك".. شوبير يودع بيرسي تاو برسالة مؤثرة

كتب- محمد خيري:

ودع مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، زميله السابق الجنوب أفريقي، بيرسي تاو، الذي رحل عن الأحمر إلى نادي قطر القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب "شوبير" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "عزيزي بيرسي، أردت فقط أن أشكرك على كل شيء، لقد كان شرفًا لي أن ألعب إلى جانب لاعب عظيم مثلك".

وأضاف: "أنا دائما سأكون ممتنًا للنصائح التي قدمتها لي.. وأتمنى لك كل التوفيق في خطوتك القادمة.. ستظل دائمًا صديقًا وأخًا".

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