7 صور لظهور عبد الله السعيد بنيو لوك جديد قبل مواجهة حرس الحدود

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كتبت ـ نهى خورشيد:

ظهر عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنيو لوك جديد قبل موقعة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود.

ونشر عبدالله السعيد عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اليوم الإثنين صور من قصة شعره.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك بالدوري المصري

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الأهلى المتصدر.

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