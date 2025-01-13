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محامي الجزيري يكشف تطورًا مفاجئًا في أزمة اللاعب مع الزمالك

06:35 م الإثنين 13 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري
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كتب ـ وسام محمد:

كشف أنيس بن ميم المحامي التونسي لمواطنه محترف الزمالك سيف الجزيري عن تطورًا مفاجئًا في أزمة اللاعب مع النادي.

وأوضح أنيس بن ميم، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، أن اللاعب لن يتقدم بشكوى ضد الزمالك بعد حل أزمة المستحقات المتأخرة مع النادي.

سبب أزمة سيف الجزيري مع الزمالك

وأشار المحامي التونسي إلى أنه تم الاتفاق مع مسؤولي الزمالك على جدولة مستحقات سيف الجزيري خلال الفترة المقبلة.

وأتم بن ميم تصريحاته بالتشديد على أن اللاعب جاهز للمشاركة مع الزمالك في المباريات المقبلة ولن يتقدم بشكوى ضد النادي بعد إنهاء أزمته.

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سيف الدين الجزيري الزمالك محامي سيف الجزيري أنيس بن ميم
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