"زملكاوي جدا جدا".. شوبير يتدخل في أزمة شكري سرحان وعمر متولي

كتب- محمد خيري:

تدخل الإعلامي أحمد شوبير، في أزمة تصريحات الفنان عمر متولي، على الفنان الراحل شكري سرحان، بعدما تحدث أنه يرى أن الراحل حجم نجوميته أكبر من موهبته.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "عاوز اتكلم عن قضية الرأي، يعني أنا مثلا مش معجب بيك لو انت مغني رأيي أنك صوتك مش حلو، ولو انت لاعب كورة، أنا شايف انك لاعب على قدك، وده أمر ميزعلش ولا ينقص من أي شخص".

أضاف: "أنا عاوز أقول، أني من أشد المعجبين والمحبين بالفنان الراحل شكري سرحان، بحبه جدا، ولو شكري سرحان ممثلش في حياته غير أفلام شباب إمرأة والبوسطجي وابن النيل، هذا يكفيه طوال تاريخه، خاصة وانه له أعمال رائعة".

أكمل: "شكري سرحان كان يجيد اللغة العربية بطلاقة، وأنا جلسة معه مرتين، في أخر أيامه، هو كان زملكاوي جدا جدا، وخرجت من جلسته وأنا سعيد للغاية".

وأوضح: "القصة أن الفنان الشاب عمر سيد متولي، عامل بودكاست جميل وكان مستضيف الفنان أحمد فتحي، وقال أن الفنان شكري سرحان كان نجوميته أكبر من موهبته وهذا رأيه ويحترم، ومغلطش هو قال رأيه".

وتابع: "يعني الفنان الكبير عادل إمام وده أنا بعشقه، خرج في إحدى لقاءاته التلفزيونية وقال أن نجيب الريحاني لا يضحكه، هل هو غلط؟ لا ده قال رأيه وهو حر فيه، هو بيضحكني بس هل هو هيضحكه بالعافيه؟".

وأتم تصريحاته: "محدش يقدر يختلف على الفنان شكري سرحان بالطبع، ولكن عمر متولي، لم يخطئ في شيء هو قال رأيه وهذا يحترم، ولكن اللي مش مقبول أنك تطلع كأحد أفراد أسرته تقول أنك هتقاضيه، وتصدر بيان وتخليها رأي عام، طب هو غلط في أيه؟ هل هو تطاول عليه مثلا؟ يا جماعة ممكن نختلف في الرأي لكن طالما دون تجاوز الأمور بتمشي".

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