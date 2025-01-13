بعد قرار الطبيب.. موقف مشاركة وسام أبو علي في مران الأهلي اليوم

كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول للنادي الأهلي، تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل.

وعاد النادي الأهلي من كوت ديفوار أمس الأحد، عقب مواجهة استاد أبيدجان، في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق الفوز بثلاثية.

وتعرض الفلسطيني وسام أبو علي، للإصابة بوعكة صحية، في الطائرة خلال رحلة العودة، وقام أحمد جاب الله طبيب الأهلي بمنحه الإسعافات اللازمة لاستقرار حالته.

وأوضح الطبيب، في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي، أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية عقب العودة من كوت ديفوار للاطمئنان فقط، وحالته الصحية لا تدعو لأي قلق.

وأوضح الطبيب أن اللاعب عاد إلى منزله بشكل طبيعي، وسوف يشارك في التدريبات الجماعية مع الفريق اليوم.

وأتم المصدر، أن اللاعب اشتكى من إجهاد وهبوط في الدورة الدموية عقب الوصول إلى مطار القاهرة، وذلك نتيجة المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعب خلال مباراة الأهلي و ستاد أبيدجان، وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة وتم فحصه طبياً قبل مغادرة مطار القاهرة.

اقرأ أيضا:

الأهلي يعلن آخر تطورات حالة وسام أبو علي