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"على سبيل الإعارة".. عمر فرج يعلن رحيله عن الزمالك

12:55 ص الإثنين 13 يناير 2025
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  • عرض 12 صورة
    عمر فرج يحتفل بهدف الزمالك الثاني
  • عرض 12 صورة
    موعد وصول عمر فرج لاعب الزمالك إلى القاهرة
  • عرض 12 صورة
    موعد وصول عمر فرج لاعب الزمالك إلى القاهرة
  • عرض 12 صورة
    موعد وصول عمر فرج لاعب الزمالك إلى القاهرة
  • عرض 12 صورة
    عمر فرج
  • عرض 12 صورة
    المهاجم الفلسطيني عمر فرج
  • عرض 12 صورة
    موعد وصول عمر فرج لاعب الزمالك إلى القاهرة
  • عرض 12 صورة
    عمر فرج
  • عرض 12 صورة
    عمر فرج
  • عرض 12 صورة
    عمر فرج
  • عرض 12 صورة
    عمر فرج
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أعلن الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيله عن الفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، متجهًا إلى الدوري السويد.

ونشر عمر فرج مهاجم نادي الزمالك، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بقميص ديجرفورس السويدي، ليعلن رسميًا انضمامه إلى الفريق.

وخرج فرج إلى صفوف فريق ديجرفورس السويدي، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الحالي.

وانتقل عمر فرج إلى نادي الزمالك، في يناير 2024 قادمًا من فريق أيك السويدي بعقد يمتد حتى عام عام 2027.

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