كتب -يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز، على حساب نظيره بلاك بولز الموزمبيقي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة، رفع الفارس الأبيض رصيده إلى النقطة رقم 11 في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة، فيما سيتوقف رصيد بلاك بولز عند النقطة الرابعة في المركز الأخير بجدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره حرس الحدود، يوم الخميس المقبل الموافق 16 يناير 2025، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 14 نقطة جمعهم من 7 مباريات خاضهم حتى الآن، فيما يحتل الحرس المركز ال 16 برصيد 6 نقاط من نفس عدد المباريات.

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