"إصابة واحدة بتشنج".. مصدر يوضح لمصراوي موعد تحرك طائرة بيراميدز إلى القاهرة

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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تطورات الأزمة التي عانت منها بعثة فريق بيراميدز في العاصمة الأنجولية لواندا بعد مباراة ساجرادا بدوري أبطال أفريقيا.

الطائرة التي كانت تقل بعثة فريق بيراميدز اضطرت إلى الهبوط اضطرارياً في العاصمة الأنغولية لواندا، عقب ساعتين من الإقلاع بسبب تقلبات جوية عنيفة أدت إلى هبوط الضغط الجوي في الكابينة.

موعد عودة طائرة بيراميدز من أنجولا

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، أن الطائرة ستخضع لاختبارات قبل أن تُقلع عند الخامسة عصر اليوم متجهة إلى مطار القاهرة، منوهًا إلى إصابة عضو من البعثة وليس لاعبًا بحالة تشنج وأغماء.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن وزير الرياضة أشرف صبحي كان في حالة اتصال وتنسيق مستمر مع سفير مصر في أنجولا؛ للاطمئنان على البعثة ولحل أي مشكلات.

نتيجة مباراة بيراميدز وساجرادا

وكان بيراميدز قد فاز بهدف نظيف على ساجرادا ليضمن التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أفريقيا.

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