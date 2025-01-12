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ظهير جديد ومفاضلة هجومية.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بلاك بولز

12:25 م الأحد 12 يناير 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي، في السادسة مساء اليوم الأحد، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووضع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الفريق المناسبة لمواجهة بطل موزمبيق، خلال المران الختامي أمس السبت.

وظهر خلال المران، اعتماد جروس على عمر جابر ظهير أيسر، في ظل الشكوك حول مشاركة أحمد فتوح بسبب الإصابة التي يعاني منها وعدم جاهزية محمود بنتايك، وفي المقابل هناك مفاضلة في خط الهجوم بين ناصر منسي وحسام أشرف.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر أو أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمود حمدي "الونش"، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: عبدالله السعيد، نبيل عماد "دونجا"، محمد شحاتة.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي أو حسام أشرف، أحمد مصطفى "زيزو".

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية

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