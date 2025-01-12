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خطوة جديدة تُقرِب بيرسي تاو من قطر القطري

12:19 م الأحد 12 يناير 2025
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    بيرسي تاو من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو ضد لاعب البنك الأهلي
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو (1)
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    بيرسي تاو وواسام أبو علي
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو وخالد عبدالفتاح من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
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    لاعب النادي الأهلي بيرسي تاو
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    بيرسي تاو من مران الأهلي
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو وأكرم توفيق
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    بيرسي تاو لاعب الأهلي
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    بيرسي تاو
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن خطوة جديدة تُقرب المحترف الجنوب أفريقي بصفوف الأهلي، بيرسي تاو، من الانضمما لصفوف قطر القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بيرسي تاو يقترب من قطر القطري

وذكرت صحيفة العرب القطرية، اليوم الأحد، أن تاو قد اجتاز الفحص الطبي بالفعل مساء أمس السبت؛ للانضمام لصفوف قطر القطري على أن يتبقى فقط الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

وسيوقع اللاعب صاحب الـ 30 عامًا سيوفع لصالح فريق قطر القطري لمدة 6 أشهر بداية من شهر يناير الجاري ليكون ثالث لاعب ينضم للفريق القطري من الأهلي خلال الفترة الماضية بعد المغربي بدر بانون وأحمد عبدالقادر.

وكان بيرسي تاو انضم إلى النادي الأهلي، في صيف 2021 قادمًا من فريق برايتون الإنجليزي.

عقد بيرسي تاو مع الأهلي

وينتهي عقد اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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