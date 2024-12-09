"لما تكون ابن بلد متعملش كدا؟".. أول تعليق من مدرب المنصورة بعد الاعتداء عليه

"دخل وخرج في 10 دقائق".. لاعب المنصورة يعتدي على مدربه في مباراة المقاولون

كتب- محمد خيري:

علق علاء نوح، المدير الفني لفريق المنصورة، على واقعة اعتداء أحد لاعبي الفريق عليه، خلال مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت اليوم في دوري المحترفين القسم الثاني.

وشهدت المباراة واقعة مسيئة، بعدما تعدى اللاعب أحمد شاهين، على المدرب عقب استبداله من الملعب بعد نزوله وخروجه في 10 دقائق فقط.

وقال علاء نوح في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعب الذي لا ينفذ التعليمات، لن يلعب خاصة وأنه لا يوجد لاعب لديه مهارات خاصة، طلبت منه التبديل فيجب أن ينفذ القرار".

وأتم تصريحاته": "عندما تكون ابن البلد يجب أن تتحمل المسؤولية، في التدريبات ولا يتجاهلها، وأطلب من أحمد شاهين بعض التعليمات والتدريبات لا ينفذها أيضًا".

وخسر فريق المنصورة من المقاولون العرب بثلاثية نظيفة، في النباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

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