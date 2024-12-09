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"دخل وخرج في 10 دقائق".. لاعب المنصورة يعتدي على مدربه في مباراة المقاولون (صور وفيديو)

04:58 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
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    خناقة لاعب المنصورة ومدربه
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    مشاجرة لاعب المنصورة مع مدربه
  • عرض 6 صورة
    مشادة بين لاعب المنصورة والمدير الفني
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    خناقة لاعب المنصورة مع مدرب الفريق
  • عرض 6 صورة
    خناقة في مباراة المنصورة والمقاولون العرب
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كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة المقاولون العرب أمام نظيره المنصورة اليوم، في بطولة دوري المحترفين المصري، مشادة قوية بين لاعب نادي المنصورة أحمد شاهين ومدرب الفريق علاء نوح.

وانفعل اللاعب بشدة، بعدما قرر المدير الفني لفريق المنصورة استبداله، في الدقيقة 72 من عمر المباراة، بعد أقل من 10 دقائق من مشاركته في اللقاء.

ودخل اللاعب في نوبة بكاء شديد بعد استبداله، قبل أن يتجه إلى المدير الفني، ويحاول الاعتداء عليه ليدخل الثنائي في اشتباك بالأيدي، وسط تدخل من الجهاز الفني ولاعبي الفريق لإنهاء الأزمة.

وتمكن المقاولون العرب من تحقيق الفوز، على حساب نظيره المنصورة بنتيجة، ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دوري المحترفين المصري.

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