"جلسة منتظرة".. الأهلي يتوصل إلى اتفاق مع لاعبه لتجديد عقده موسمين

كتب - يوسف محمد:

توصل النادي الأهلي، إلى اتفاق مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ياسر إبراهيم، لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي اتفق مع ياسر إبراهيم لتجديد تعاقده، اللاعب سيوقع على لمدة موسمين وسيتم تقدير اللاعب مادياً".

وأضاف: "سيتم عقد جلسة بين اللاعب ومحمد رمضان المدير الرياضي للفريق، عقب العودة من بطولة كأس إنتركونتيننتال، لإنهاء إجراءات التوقيع".

واختتم المصدر تصريحاته: "سيتم الحديث مع باقي اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، مثل رامي ربيعة، أكرم توفيق ومحمد الشناوي، حول ملف التجديد".

ويستعد الأهلي للسفر إلى قطر غداً، للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويلاقي الأهلي في نصف نهائي بطولة الإنتركونتيننتال، الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي أمام فريق بوتافوجو البرازيلي، يوم 14 ديسمبر الجاري.

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